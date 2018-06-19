Суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

Коммерческий суд Лондона выдал разрешение на заморозку активов компании «Газпром» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза Украины».

Согласно решению суда, «Газпром» в течение 48 часов после получения решения должен предоставить «Нафтогазу» список всех своих активов, расположенных в Англии или Уэльсе, стоимостью более 50 тыс., сообщает телеканал «112 Украина».

Ранее «Нафтогаз» обратился в Апелляционный суд Швеции для отмены приостановки процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» $2,6 млрд.