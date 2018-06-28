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Оснований для повторения ситуации с ростом цен на бензин в 2019 году нет — ФАС

15:46, 28.06.2018 1
Оснований для повторения ситуации с ростом цен на бензин в 2019 году нет — ФАС
Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для повышения цен на бензин с 2019 года, когда размер акциза на него увеличится почти на треть.

По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, предлагаемых правительством мер и введения гибкого акциза на нефтепродукты, привязанного к цене нефти, будет достаточно.

Кроме того, завершение налогового маневра с 2019 года приведет к снижению роста цен на моторное топливо, передает ТАСС.

«Мы полагаем, что в рамках завершения налогового маневра будут созданы условия, когда цены вернутся к многолетней тенденции, которая была, а именно к повышению цен на уровне инфляции», — добавил Голомолзин.

Напомним, в мае 2018 года цены производителей на автомобильный бензин выросли на 18,7%.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    А эти основания в 2018 были?
    Были основания для ПОНИЖЕНИЯ цен в связи с ростом цены на нефть
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