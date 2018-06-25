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В мае цены на бензин в РФ выросли на 18,7%

16:58, 25.06.2018
В мае цены на бензин в РФ выросли на 18,7%
Фото: pixabay.com

В мае 2018 года цены производителей на автомобильный бензин выросли на 18,7%, в апреле — на 13%, в марте — на 3,6%. В январе и феврале цены на бензин снизились на 10,3% и 2,8% соответственно.

В целом за январь — май цены производителей на бензин выросли на 21,2%. Потребительские цены на бензин за этот же период поднялись на 7,2%, в том числе на 5,6% в мае, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Ранее сообщалось, что розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в России в период с 18 по 22 июня снизились в среднем на 3 и 4 копейки, до 41,76 и 44,61 рубля за литр.

ПромышленностьЭнергетика
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