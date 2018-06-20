Жители Осиново готовы выкупить участок под мусоросжигательный завод

Жители Осиново на слушаниях по генплану заявили, что готовы выкупить земельный участок для мусоросжигательного завода по той цене, по которой его продали инвестору МСЗ.

Они хотят это сделать, чтобы «продолжить выращивать на этой земле сельхозназначения картошку и овощи», передает корреспондент «Реального времени».

Ранее «АГК-2» приобрела землю под мусоросжигательный завод (МСЗ) в Осиново у ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» за 101 тыс. рублей. Площадь земельного участка с кадастровым номером 16:20:080801:201 составляет 113064 кв. м. Он относится к категории сельскохозяйственного назначения, земли которой разрешено использовать для сельскохозяйственного производства.