Новости общества

14:46 МСК
Новости раздела
Общество

Путин призвал использовать опыт операции в Сирии при подготовке военнослужащих

13:33, 28.06.2018
Путин призвал использовать опыт операции в Сирии при подготовке военнослужащих
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал перенять опыт операции в Сирии и в полной мере его использовать при подготовке российских военнослужащих.

«Свой возросший потенциал, слаженность частей и соединений российская армия наглядно показала в борьбе с террористами в Сирии, — сказал Путин, выступая на торжественном приеме в честь выпускников военно-учебных заведений. — Сейчас вам, вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать опыт этой операции для боевой подготовки», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее Путин заявил, что российские войска будут в Сирии «до тех пор, пока это выгодно России».

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем