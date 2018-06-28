Путин призвал использовать опыт операции в Сирии при подготовке военнослужащих

Президент России Владимир Путин призвал перенять опыт операции в Сирии и в полной мере его использовать при подготовке российских военнослужащих.

«Свой возросший потенциал, слаженность частей и соединений российская армия наглядно показала в борьбе с террористами в Сирии, — сказал Путин, выступая на торжественном приеме в честь выпускников военно-учебных заведений. — Сейчас вам, вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать опыт этой операции для боевой подготовки», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее Путин заявил, что российские войска будут в Сирии «до тех пор, пока это выгодно России».