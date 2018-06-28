В Саратове средняя зарплата директора школы превысила 60 тысяч рублей

На заседании Саратовской гордумы были озвучены данные о средней зарплате работников образовательной сферы. Цифры привела глава городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.

По ее словам, средняя зарплата учителей равна 26 100 рублей, Ревуцкая подчеркнула, что «это не ставка». Средняя зарплата директора школы равна 61 тыс. рублей, пишет издание «Взгляд-инфо».

Что касается зарплат молодых педагогов в детских садах, то спикер затруднилась назвать точные цифры, ссылаясь на большое количество критериев для ее начисления.

Напомним, сегодня были названы самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Кирове.