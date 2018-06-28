Пермяков переоденут в бездомных и научат жить на 50 рублей

В Перми проведут квест о бездомных. В рамках необычного проекта участникам предложат прожить один день в качестве бездомного, чтобы узнать о всех трудностях жизни на улице.

Команду игроков переоденут в бродяг, нанесут соответствующий грим и выдадут 50 рублей на день.

«После прохождения квеста вы поймете, как на самом деле сложно жить на улице, не имея доступа ко всем благам жизни, не удовлетворяя свои основные потребности. Это проблемы. Где достать еду? Где помыться, переодеться и поспать?» — рассказали организаторы на странице проекта в соцсети.

Участие в квесте, который пройдет 17 июля, абсолютно бесплатное.