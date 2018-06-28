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АС РТ признал недействительной сделку «Татфондбанка» на 24,5 миллиона рублей

13:40, 28.06.2018
АС РТ признал недействительной сделку «Татфондбанка» на 24,5 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана признал недействительной сделку ПАО «Татфондбанк» с ООО «Юнионстрой плюс».

Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, банковская операция по переводу 14 декабря 2016 года со счета ООО «Юнионстрой плюс» 24,5 млн рублей на счет третьего лица признана недействительной.

Решением суда применены последствия недействительности в виде взыскания средств с ООО «Юнионстрой плюс».

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал недействительными сделки ПАО «Татфондбанк» с ООО «Новая нефтехимия» и ОАО «Адонис», которые входили в империю экс-главы банка Роберта Мусина.

ЭкономикаБанки Татарстан
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