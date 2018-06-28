АС РТ признал недействительными сделки ТФБ с «Новой нефтехимией» Мусина

Арбитражный суд Татарстана признал недействительными сделки ПАО «Татфондбанк» с ООО «Новая нефтехимия» и ОАО «Адонис», которые входили в империю экс-главы банка Роберта Мусина.



Речь идет о двух соглашениях от 18 мая 2016 года о расторжении договора о залоге ценных бумаг от 30 октября 2015 года между ТФБ и «Новой нефтехимией». Заявление АСВ направлено в Арбитражный суд Республики Татарстан 31 января 2018 года, говорится в сообщении АСВ.

Решением суда сделки признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде восстановления права залога Банка.

Также суд признал недействительным соглашение с ОАО «Адонис» от 30 ноября 2016 года о расторжении договора поручительства от 10 декабря 2015 года и восстановил обязанности ОАО «Адонис» как поручителя.

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом известного бизнесмена республики, бывшего гендиректора ООО «Роял тайм групп» Рашида Таймасова.

