Делегация «Ак Барс» Банка приняла участие в казахстанском бизнес-форуме

Представители корпоративного блока «Ак Барс» Банка приняли участие в VI Алма-атинском бизнес-форуме «Цифровизация — новые возможности для малого и среднего бизнеса стран ЕАЭС» в Алма-Ате.

На круглом столе форума выступила управляющий директор по ВЭД «Ак Барс» Банка Наталья Шаламова. Доклад эксперта был посвящен теме «Инновационный «Ак Барс» Банк и его роль в развитии сотрудничества России и Казахстана».

Наталья Шаламова рассказала о достижениях банка в области цифровых инноваций и возможностях для развития торговых отношений между Россией и Казахстаном. Так, с 2017 года банком реализуется совместная с экспортным страховым агентством KazakhExport программа, направленная на финансирование импорта из Казахстана. Эта мера поддержки внешнеэкономической деятельности позволяет снизить стоимость кредитного плеча для импортеров и ускорить торговые процессы между двумя странами.

В первый день форума делегация банка обсудила направления сотрудничества с торговым представителем РФ в Казахстане Александром Яковлевым, представителем Республики Татарстан в Казахстане Денисом Валеевым, заместителем акима города Алма-Аты Алмасом Мадиевым и другими официальными лицами.

В рамках Алма-атинского бизнес-форума прошла Восьмая международная промышленная выставка «Expo-Russia Kazakhstan 2018», на которой были представлены ведущие предприятия, финансовые структуры и государственные органы России и Казахстана. На полях выставки представители банка провели переговоры с российскими производителями, экспортирующими свою продукцию в Казахстан.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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