Вице-губернатор Оренбургской области одобрила пенсионную реформу

Вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова положительно отозвалась о повышении пенсионного возраста для россиян.

По ее словам, реформа разработана так, чтобы люди работали дольше и эффективнее. Об этом она заявила на заседании регионального штаба ОНФ.

«Я не хочу, чтобы меня в 55 лет считали человеком, который может потерять рабочее место и быть отправленным на пенсию. Сейчас есть незащищенность работников, связанная с тем, что работодатель не хочет брать на работу человека старше 50 лет», — цитирует слова Башировой сайт Урал56.ру.

Вице-глава Оренбуржья также отметила, что она выступает за то, «чтобы люди зрелого возраста были защищены». Однако, как подытожила она, для обсуждения пенсионной реформы нужна экспертная площадка.

Напомним, на днях стало известно, что правительство пообещало учесть интересы россиян в ходе пенсионной реформы.