Правительство пообещало учесть интересы россиян в ходе пенсионной реформы

Правительство, предлагая пенсионную реформу, старается учесть интересы работающих граждан. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.



«Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом», — цитирует ТАСС Медведева.

По словам премьер-министра, сегодня на одного пенсионера приходится вдвое меньше работающих людей, чем 50 лет назад, и это означает дополнительную нагрузку и на работающих, и на работодателей.

«Конечно, предлагая изменения в пенсионную систему, мы учитывали все факторы, основной из них заключается в том, что увеличилась продолжительность жизни, причем существенно, удлиняется активный период жизни, сохраняется возможность продолжать профессиональную карьеру», — подчеркнул он.

Премьер рассчитывает, что Госдума рассмотрит внесенные документы в первом чтении в весеннюю сессию.

Накануне первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что средняя пенсия в России должна вырасти до 20 тыс. руб. к 2024 году.