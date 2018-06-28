«Северный поток — 2» начнут строить летом даже без разрешения Дании

Nord Stream 2 начнет строительство газопровода «Северный поток — 2» нынешним летом, даже не имея на руках разрешения от Дании.

«Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании»,— цитирует финансового директора компании Пола Коркора «Интерфакс».

Ранее США анонсировали санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

