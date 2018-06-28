Отец Якупова: Наиль имеет предложения от трех клубов НХЛ

Отец российского нападающего Наиля Якупова, генеральный менеджер «Нефтехимика» Раиль Якупов сообщил, что его сын намерен остаться в НХЛ, а его агент ведет переговоры с тремя клубами лиги.

«Конечно, как генеральный менеджер «Нефтехимика» я был бы рад его видеть в наших рядах. Я давно не влезаю в его дела, но знаю, что его агент активно ведет переговоры с тремя клубами НХЛ, он хочет остаться там. Я как отец горжусь его карьерой, у него было 350 игр в НХЛ, в лиге, в которой мечтают играть. Я доволен каждой минутой его игры в НХЛ, он отдается своему делу полностью», — прокомментировал ситуацию Якупов-старший ТАСС.

Вчера стало известно, что «Колорадо» не стал делать квалификационное предложение Наилю Якупову о продлении контракта, хоккеист станет свободным агентом, он сможет подписать контракт с любой командой лиги.

