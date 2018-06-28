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В Татарстан к концу недели приедет полпред президента в ПФО Михаил Бабич

11:21, 28.06.2018
В Татарстан к концу недели приедет полпред президента в ПФО Михаил Бабич
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстан к концу недели ожидается приезд полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича. Об этом сообщила на брифинге в Кабинете министров РТ официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, Михаил Бабич приедет в республику с рабочим визитом. Программа поездки полпреда президента в ПФО в настоящий момент формируется, передает корреспондент «Реального времени».

Предыдущий визит Михаила Бабича в Татарстан состоялся в начале мая этого года. В рамках него полпред президента в ПФО вручил удостоверение новому председателю Арбитражного суда Татарстана Максиму Боровкову.

Также Бабич вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым открыл мемориальный комплекс «Вечная память землякам Защитникам Родины и труженикам тыла» в селе Бакрчи Тетюшского муниципального района.

ОбществоВласть Татарстан
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