Новости общества

12:03 МСК
Новости раздела
Общество

Михаил Бабич прибыл в Татарстан

11:02, 06.05.2018 1
Михаил Бабич прибыл в Татарстан
Фото: commons.wikimedia.org/ Wikiapril

С рабочей поездкой в Татарстан прибыл полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич.

По прибытии в терминале аэропорта Михаил Бабич вручил удостоверение новому председателю Арбитражного суда Татарстана Максиму Боровкову, вступившему в должность в апреле текущего года, сообщает пресс-служба президента РТ.

Сегодня в рамках визита в Татарстан Михаил Бабич, совместно с Рустамом Миннихановым, примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Вечная память землякам Защитникам Родины и труженикам тыла» в селе Бакрчи Тетюшского муниципального района.

Напомним, Михаил Бабич посещал Татарстан с рабочим визитом в начале марта. Тогда Бабич и Минниханов лично протестировали возможности спортивного автомобиля КАМАЗ.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:13
    Примчался, языковой вопрос разруливать. Опоздал. Раньше надо было думать.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также