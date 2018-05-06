Михаил Бабич прибыл в Татарстан

С рабочей поездкой в Татарстан прибыл полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич.



По прибытии в терминале аэропорта Михаил Бабич вручил удостоверение новому председателю Арбитражного суда Татарстана Максиму Боровкову, вступившему в должность в апреле текущего года, сообщает пресс-служба президента РТ.

Сегодня в рамках визита в Татарстан Михаил Бабич, совместно с Рустамом Миннихановым, примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Вечная память землякам Защитникам Родины и труженикам тыла» в селе Бакрчи Тетюшского муниципального района.

Напомним, Михаил Бабич посещал Татарстан с рабочим визитом в начале марта. Тогда Бабич и Минниханов лично протестировали возможности спортивного автомобиля КАМАЗ.