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КФУ занял 19-е место в рейтинге российских вузов от Forbes

10:04, 28.06.2018
КФУ занял 19-е место в рейтинге российских вузов от Forbes
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский (Приволжский) федеральный университет занял 19-е место в рейтинге российских вузов от Forbes.

Лидером списка стала Российская экономическая школа (РЭШ), которая, по данным издания, входит в число 50 лучших факультетов экономики мира. В первую пятерку также вошли РАНХиГС, МФТИ, МИСиС и МГИМО, а МГУ занял 6-е место.

Из татарстанских вузов в рейтинг, помимо КФУ, попали КГМУ (80 место) и КНИТУ КАИ (87 место).

Отмечается, что список был составлен с целью выяснить, «какие вузы выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, и даже способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты».

За основу исследования были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования.

Ранее КФУ занял 16-ю строчку рейтинга лучших вузов России по версии агентства RAEX.

АналитикаОбществоОбразование Татарстан
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