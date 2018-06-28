КФУ занял 19-е место в рейтинге российских вузов от Forbes

Казанский (Приволжский) федеральный университет занял 19-е место в рейтинге российских вузов от Forbes.

Лидером списка стала Российская экономическая школа (РЭШ), которая, по данным издания, входит в число 50 лучших факультетов экономики мира. В первую пятерку также вошли РАНХиГС, МФТИ, МИСиС и МГИМО, а МГУ занял 6-е место.

Из татарстанских вузов в рейтинг, помимо КФУ, попали КГМУ (80 место) и КНИТУ КАИ (87 место).



Отмечается, что список был составлен с целью выяснить, «какие вузы выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, и даже способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты».



За основу исследования были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования.

Ранее КФУ занял 16-ю строчку рейтинга лучших вузов России по версии агентства RAEX.