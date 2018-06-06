Четыре казанских вуза вошли в сотню лучших в России

Четыре казанских вуза вошли в сотню лучших по всей России. Рейтинг составлен агентством RAEX.

Казанский (Приволжский) федеральный университет показал лучший результат среди вузов столицы Татарстана. Он занял 16-ю строчку рейтинга (-1 в сравнении с прошлым годом).

Казанский государственный медицинский университет Минздрава РФ занял 38-е место (-1 позиция). Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева — КАИ занял 41-е место в рейтинге (+7 позиций). Также в топ-100 вошел Казанский национальный исследовательский технологический университет — 84-е место. В 2017 году вуз занимал 68-ю позицию.



Лидерами рейтинга стали Московский государственный университет им. Ломоносова, Московский физико-технический институт (государственный университет) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».



При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов, в которых приняли участие 30 тыс. респондентов.

Ранее Казанский Федеральный университет (КФУ) занял 60-е место в рейтинге лучших университетов развивающихся стран Times Higher Education (THE).