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На фан-фесте в Самаре выступит легендарный британский диджей Пол Окенфолд

09:51, 28.06.2018
На фан-фесте в Самаре выступит легендарный британский диджей Пол Окенфолд
Фото: Flickr.com

Хэдлайнером фестиваля болельщиков FIFA в четверг, 28 июня, в Самаре станет знаменитый британский диджей, легенда электронной музыки Пол Окенфолд.

Концерт пройдет на площади Куйбышева. Музыкант отыграет свой сет во время перерыва между двумя трансляциями матчей. Кроме того, перед играми на сцене фан-зоны выступят баянист Дмитрий Хармков, а также ВИА «Синяя птица».

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп высоко оценил проведенную в России подготовку к чемпионату мира по футболу.

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