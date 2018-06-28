На фан-фесте в Самаре выступит легендарный британский диджей Пол Окенфолд

Хэдлайнером фестиваля болельщиков FIFA в четверг, 28 июня, в Самаре станет знаменитый британский диджей, легенда электронной музыки Пол Окенфолд.

Концерт пройдет на площади Куйбышева. Музыкант отыграет свой сет во время перерыва между двумя трансляциями матчей. Кроме того, перед играми на сцене фан-зоны выступят баянист Дмитрий Хармков, а также ВИА «Синяя птица».

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп высоко оценил проведенную в России подготовку к чемпионату мира по футболу.