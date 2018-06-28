Трамп похвалил Россию за «фантастическую» организацию ЧМ-2018

Президент США Дональд Трамп высоко оценил проведенную в России подготовку к чемпионату мира по футболу.

«Россия провела фантастическую работу по подготовке к ЧМ-2018. Мой сын любит футбол, ему нравится смотреть чемпионат мира по футболу. Я и сам немного интересуюсь футболом, но я не располагаю достаточным временем для этого (для просмотра матчей)», — цитирует Трампа «Интерфакс».

Президент США также пожелал всего наилучшего всем участникам ЧМ-2018.

Напомним, что Россия и США согласовали встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в третьей стране, информация о месте и дате встречи будет оглашена сегодня, 28 июня.