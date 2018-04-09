Кредиторы кировского ХК «Родина» решили банкротить команду

Временный управляющий кировского АНОО «КХК «Родина» опубликовал итоги последнего собрания кредиторов клуба. Они решили банкротить команду до конца.

«Обратиться в арбитражный суд с соответствующим ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства сроком на 6 месяцев», — говорится в сообщении управляющего, опубликованном в реестре сведений о банкротствах.

Процедура наблюдения в отношении ХК «Родина» была введена Арбитражным судом Кировской области в октябре 2017 года.

По данным из открытых источников, учредителями клуба являются администрация Кирова, Минспорта Кировской области и АО «Лепсе» (бывший завод учебно-технического школьного оборудования «Кутшо», на базе которого создавался клуб).

ХК «Родина» выступает в высшей лиге по хоккею с мячом. Был основан в 1934 году. В сезоне 2005/2006 года стал бронзовым призером чемпионата России.