Последствия сильнейшего урагана ликвидируют в Оренбурге

Фото: пресс-служба администрации Оренбурга

Коммунальные службы Оренбурга продолжают ликвидировать последствия непогоды.

По данным администрации города, зафиксировано падение 50 деревьев, 3 больших веток, а также произошло два аварийных отключения электроэнергии. Порядка 50 частных домов остались без света.

Кроме того, на территориях 6 детских дошкольных учреждений и 3 школ Оренбурга несколько деревьев сломало пополам, а в военной части сорвало часть крыши.

Отметим, ливень и шквалистый ветер внезапно накрыл Оренбург днем, 27 июня. Сейчас все работы продолжаются. Планируется, что в течение дня последствия урагана будут устранены.

Напомним, ранее в Кировской области ветром сдуло деревянный дом.