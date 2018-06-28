Сборная России начинает финал Лиги наций — 2018 4 июля против поляков

Стало известно расписание матчей «Финала шести» волейбольной Лиги наций среди мужских сборных, сообщает Sport24.ru.

Матчи пройдут во французском Лилле с 4 по 8 июля.

Сборная России 4 июля сыграет с командой Польши, а 6-го — со сборной США, сообщает TeamRussia.pro. Оба матча начнутся в 19.00 по московскому времени.

Победители каждой группы встретятся в полуфиналах, которые состоятся 7 июля, а финал и матч за третье место — 8-го.

В таблице предварительного этапа российская сборная заняла 2-е место, сборная США на 3-м, а Польши на 6-м месте.



В составе российской сборной — два игрока из уфимского «Урала» — Игорь Филиппов и Дмитрий Ковалев, а также экс-уфимец Алексей Кабешов.

