Россия стала лидером по числу барьеров в торговле с ЕС

Россия стала лидером по числу барьеров в торговле с Европейским союзом в 2017 году. Об этом сказано в докладе европейской комиссии.

Сейчас в отношении ЕС действуют 36 введенных Россией ограничений. Еврокомиссия делит ограничения на внутристрановые и пограничные. Первых у России 19, вторых — 17.

Второе место рейтинга занимает Китай — 25 торговых барьеров, на третьем идет Индонезия — 23 торговых барьера. Далее следуют Индия и Бразилия — по 21 барьеру.

В топ-10 также входят Южная Корея (20), Турция (20), США (20), Австралия (14) и Тайланд (12).

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год, в том числе против Евросоюза.