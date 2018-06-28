Путин подписал закон о штрафах за неисполнение закона об анонимайзерах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах — сервисах для обхода блокировок запрещенных сайтов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем сказано, что за выдачу поисковыми системами ссылок на анонимайзеры с граждан будут взиматься штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Должностные лица за данное правонарушение будут вынуждены заплатить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлица — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Напомним, что Госдума РФ 5 июня в третьем, окончательном чтении приняла закон об административных штрафах за нарушение закона об анонимайзерах.