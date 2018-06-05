Госдума РФ одобрила штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об административных штрафах за нарушение закона об анонимайзерах.

В течение 30 дней поисковые системы обязаны подать заявку на подключение к реестру заблокированных сайтов, созданному Роскомнадзором. Поисковик должен будет прекратить выдачу по запросам пользователей ссылок на запрещенные ресурсы.



В случае неисполнения обязанностей граждан оштрафуют на суммы от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, юридические лица — от 500 до 700 тысяч рублей, говорится в документе.



Напомним, что с 1 ноября в России действует закон, который обязывает владельцев технологий обхода блокировок, например VPN-сервисов, блокировать доступ к запрещенным Роскомнадзором сайтам.