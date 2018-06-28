Путин ужесточил противодействие кражам денег с банковских карт

Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон, в частности, наделяет оператора по переводу денег правом приостанавливать на срок до 2 дней операции, который демонстрируют признаки перевода средств без согласия клиента.



Ранее стало известно, что Visa и MasterCard начали тестировать карты со сканером отпечатков пальцев.