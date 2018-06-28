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Путин ужесточил противодействие кражам денег с банковских карт

02:32, 28.06.2018
Путин ужесточил противодействие кражам денег с банковских карт
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон, в частности, наделяет оператора по переводу денег правом приостанавливать на срок до 2 дней операции, который демонстрируют признаки перевода средств без согласия клиента.

Ранее стало известно, что Visa и MasterCard начали тестировать карты со сканером отпечатков пальцев.

ЭкономикаФинансы
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