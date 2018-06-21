Visa и MasterCard начали тестировать карты со сканером отпечатков пальцев

Компании Visa и MasterCard начали тестировать технологию по встраиванию в банковскую карту сканера отпечатков пальцев. Технология призвана значительно повысить безопасность платежей.



По мнению компаний, она сократит количество мошенничеств в магазинах, когда для оплаты товаров используются краденые карты, передают «Ведомости».

Владельцу карты не придется вводить пин-код, для проведения платежа нужно будет приложить палец к сенсору. При этом банки сомневаются в популярности таких карт из-за их высокой стоимости.

По словам вице-президента MasterCard по разработке решений для идентификации Боба Реани, несколько банков США проявили интерес к выпуску карт со сканером для корпоративного пользования, а также для богатых потребителей, часто выезжающих за границу.

Когда именно новая технология будет массово применяться, не сообщается.

Напомним, Visa и MasterCard прекратили сотрудничество с казанским «Тимер банком» из-за попадания его основного акционера — банка «Российская финансовая корпорация» (РФК-Банк) в санкционный список США.