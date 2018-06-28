Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажу животных, занесенных в Красную книгу

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении уголовной ответственности за торговлю в интернете или через СМИ редкими животными и биоресурсами, занесенными в Красную книгу. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь за вышепречисленные нарушения можно получить наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в аналогичном размере.

Также в статьях «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ» и «Незаконная охота») уточняются признаки отдельных составов преступлений и ужесточаются их санкции вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. В действующей редакции верхний предел наказания установлен в виде штрафа 500 тыс. рублей и исправительных работ в течение двух лет.

Ранее в Башкирии у передвижного зоопарка конфисковали животных из Красной книги.