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В Башкирии у передвижного зоопарка конфисковали животных из Красной книги

09:29, 06.04.2018
В Башкирии у передвижного зоопарка конфисковали животных из Красной книги
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В городе Бирске (Башкирия) правоохранители конфисковали у передвижного зоопарка «Зоолунапарк «Барс» семь животных, занесенных в Красную книгу.

На семь особей редких зверей и птиц у зоопарка не было документов. Животных изъяли, а директора зоопарка оштрафовали на 25 тыс. рублей за ненадлежащее содержание животных.

Проверку организовали по обращениям местных жителей, передает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Граждане жаловались на истощенное состояние животных в зоопарке.

Происшествия Башкортостан
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