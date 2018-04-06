В Башкирии у передвижного зоопарка конфисковали животных из Красной книги

В городе Бирске (Башкирия) правоохранители конфисковали у передвижного зоопарка «Зоолунапарк «Барс» семь животных, занесенных в Красную книгу.

На семь особей редких зверей и птиц у зоопарка не было документов. Животных изъяли, а директора зоопарка оштрафовали на 25 тыс. рублей за ненадлежащее содержание животных.

Проверку организовали по обращениям местных жителей, передает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Граждане жаловались на истощенное состояние животных в зоопарке.