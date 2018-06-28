Сегодня в Татарстане ожидается кратковременный дождь и до +30

В четверг, 28 июня, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем местами на востоке возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +25°С до +30°С.

В Казани днем ожидается от +25°С до +28°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +26°С до +28°С.