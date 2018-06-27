Конюхов попросил у Путина помощи в подготовке погружения в Марианскую впадину

Известный российский путешественник Федор Конюхов попросил у президента России Владимира Путина помощи в организации погружения в Марианскую впадину. Об этом он заявил в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле.



«Я хочу сказать вам о главном: мы сейчас с Артуром Николаевичем Чилингаровым (российский ученый-океанолог) готовим экспедицию — погружение в Марианскую впадину, и мы просим вашего и благословения, и помощи. Погружение в Марианскую впадину, самую глубокую, свыше 11 тысяч, выведет нашу страну на первый уровень изучения Мирового океана», — цитирует Конюхова пресс-служба Кремля.

Он также поблагодарил Путина за Орден почета и выразил надежду, что Россия сможет поставить флаг в самой глубокой точке нашей планеты.

Ранее Конюхов уже рассказывал «Реальному времени» о планах по погружению в Марианскую впадину, а также о друзьях из Татарстана.