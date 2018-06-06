В Саратове коммунальщики задолжали за газ более 250 млн рублей

Общая задолженность теплоснабжающих компаний Саратова перед поставщиками газа составляет порядка 251 млн рублей. Об этом заявил председатель комитета ЖКХ городской администрации Александр Мышев на совещании при главе города.

По его словам, только у «Техэнергомонтажа» накопились долги на более чем 56 млн рублей. Ранее прокуратура возбудила уголовное дело по данному факту. Стоит отметить, что компания обслуживает 11 центральных тепловых пунктов в Саратове, передает информационное агентство «Свободные новости».

Также Мышев обозначил высокий уровень износа тепловых сетей и сообщил, что на данный момент рассматривается вопрос о передаче муниципальных тепловых сетей в концессию.

Напомним, в Татарстане коммунальщики просрочили платежи за газ в размере 528 млн рублей.