Прикамский завод получил разрешение на продажу сельхозтехники в Европу
Краснокамский ремонтно-механический завод из Пермского края получил разрешение поставлять сельхозтехнику в страны Европы.
Предприятие прошло проверку на соответствие стандартам Европейского Союза. Международные сертификаты получили пресс-подборщики, скоростные упаковщики рулонов и резчики рулонов, пишет «Коммерсант».
По словам представителей завода, техника опережает европейские аналоги по производительности, она экономична, поэтому способна конкурировать с европейским оборудованием.
Напомним, в начале года власти Оренбуржья расторгли инвестиционный договор с американским производителем сельхозтехники.ПромышленностьАгропром
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