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Прикамский завод получил разрешение на продажу сельхозтехники в Европу

12:36, 27.06.2018
Прикамский завод получил разрешение на продажу сельхозтехники в Европу
Фото: пресс-служба Краснокамского ремонтно-механического завода

Краснокамский ремонтно-механический завод из Пермского края получил разрешение поставлять сельхозтехнику в страны Европы.

Предприятие прошло проверку на соответствие стандартам Европейского Союза. Международные сертификаты получили пресс-подборщики, скоростные упаковщики рулонов и резчики рулонов, пишет «Коммерсант».

По словам представителей завода, техника опережает европейские аналоги по производительности, она экономична, поэтому способна конкурировать с европейским оборудованием.

Напомним, в начале года власти Оренбуржья расторгли инвестиционный договор с американским производителем сельхозтехники.

ПромышленностьАгропром
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