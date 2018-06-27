Власти Нижнего Новгорода потратят на благоустройство парка «Дубки» почти 33 миллиона рублей

Администрация Нижнего Новгорода объявила тендер на благоустройство парка «Дубки». Начальная стоимость контракта составляет 32,58 млн рублей.

Аукцион назначен на 16 июля, следует из сообщения, опубликованного на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, работы должны быть выполнены до 14 сентября.

В рамках контракта предполагается разработать планировку ландшафта, спилить аварийные деревья, отремонтировать дорожки и покрытия. Также должны быть установлены малые архитектурные формы.

Деньги на благоустройства выделит бюджет города в рамках программы «Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода» на 2018—2022 годы.