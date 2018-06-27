Наиль Якупов не получил предложения от «Колорадо» и станет свободным агентом

Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов не получил от клуба квалификационного предложения о продлении действующего соглашения. Таким образом, с 1 июля игрок станет свободным агентом.

Начиная с этой даты, Якупов может подписать контракт с любым клубом. На данный момент о каких-либо вариантах продолжения карьеры Якупова в НХЛ неизвестно.

Ранее «Реальное время» сообщало, что игрок вернется в Россию, в его услугах заинтересован казанский «Ак Барс». Права на Якупова в КХЛ принадлежат питерскому «СКА».

В прошедшем сезоне Наиль отыграл 58 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков.