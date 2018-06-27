В «Перекрестке» сменился гендиректор

Гендиректор «Перекрестка» (входит в X5 Retail Group) Владимир Сорокин, который занимал должность с 2014 года, покидает компанию. На его место назначили операционного директора сети Владислава Курбатова.

До прихода в «Перекресток» в 2015 году господин Курбатов более 10 лет руководил операционной деятельностью компании «О'КЕЙ», сообщает пресс-служба X5 Retail.

Напомним, гендиректором «Пятерочки» (X5 Retail Group) ранее был назначен экс-глава «Магнит Косметик» Сергей Гончаров. Он пришел в Х5 Retail Group 1 марта 2018 года. С 2013 года до конца 2017-го Гончаров работал в ПАО «Магнит», где возглавлял формат «Магнит Косметик».