В Кирове водителя автобуса, смотревшего во время работы ЧМ-2018, лишили премии

Кировского водителя автобуса лишили премии за просмотр матча ЧМ-2018 во время работы.

Ранее пользователи опубликовали в соцсетях фотографию, где в кабине водителя автобуса находился включенный ноутбук с трансляцией футбольного мачта между Россией и Египтом.

В компании, которая обслуживает данный маршрут, была проведена служебная проверка, сообщили в пресс-службе администрации города.

За нарушение правил перевозки пассажиров водителю объявлен выговор. Кроме того, мужчина не получит часть премии за июнь.

Напомним, ранее мордовский музей подарил Месси скульптуру «Аргентинка».