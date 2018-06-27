В Кирове водителя автобуса, смотревшего во время работы ЧМ-2018, лишили премии
Кировского водителя автобуса лишили премии за просмотр матча ЧМ-2018 во время работы.
Ранее пользователи опубликовали в соцсетях фотографию, где в кабине водителя автобуса находился включенный ноутбук с трансляцией футбольного мачта между Россией и Египтом.
В компании, которая обслуживает данный маршрут, была проведена служебная проверка, сообщили в пресс-службе администрации города.
За нарушение правил перевозки пассажиров водителю объявлен выговор. Кроме того, мужчина не получит часть премии за июнь.
Напомним, ранее мордовский музей подарил Месси скульптуру «Аргентинка».Общество Кировская область
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