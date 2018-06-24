Мордовский музей подарил Месси скульптуру «Аргентинка»

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Эрьзи подарил Лионелю Месси на день рождения скульптуру «Аргентинка».

Работа, которую передали аргентинскому футболисту, является копией скульптуры мордовского мастера Степана Эрьзи. Примечательно, что арт-объект был выполнен великим скульптором именно в аргентинский период его творческой деятельности, пишет издание «Известия Мордовии».

Всего, по словам руководства музея, во время ЧМ-2018 в Саранске число гостей, посмотревших экспозиции, превысило 5 тысяч человек.

Напомним, Селия Куччиттини, мама форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, рассказала, как сын реагирует на критику во время ЧМ-2018.