Власти Египта связали провал сборной на ЧМ-2018 с размещением команды в Чечне

Комитет по делам молодежи и спорта парламента Египта связал провал национальной сборной по футболу на чемпионате мира — 2018 с размещением команды в Чечне.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Аль-Арабия», на базе команды в Грозном постоянно были актеры и бизнесмены. Депутаты также отметили, что главе Чечни Рамзану Кадырову не стоило присваивать звание почетного гражданина нападающему Мухаммеду Салаху.

«Ассоциации следовало проявить деликатность и не вмешивать в это Салаха», — заявили депутаты

