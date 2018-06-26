Власти Египта связали провал сборной на ЧМ-2018 с размещением команды в Чечне
Комитет по делам молодежи и спорта парламента Египта связал провал национальной сборной по футболу на чемпионате мира — 2018 с размещением команды в Чечне.
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Аль-Арабия», на базе команды в Грозном постоянно были актеры и бизнесмены. Депутаты также отметили, что главе Чечни Рамзану Кадырову не стоило присваивать звание почетного гражданина нападающему Мухаммеду Салаху.
«Ассоциации следовало проявить деликатность и не вмешивать в это Салаха», — заявили депутаты
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