АвтоВАЗ отзовет в РФ более 7 тысяч автомобилей Lada Xray

АвтоВАЗ отзывает в России 7220 автомобилей Lada Xray. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.

«Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного», — говорится в сообщении Росстандарта.

На автомобилях выполнят проверку качества поворотного кулака, при необходимости его заменят. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ отзовет более 38 тысяч автомобилей Lada 4х4.