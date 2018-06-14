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АвтоВАЗ отзовет более 38 тысяч автомобилей Lada 4х4

03:29, 14.06.2018
АвтоВАЗ отзовет более 38 тысяч автомобилей Lada 4х4
Фото: commons.wikimedia.org / PD granted

Росстандарт согласовал с ПАО «АвтоВАЗ» программу добровольного отзыва более 38,8 тысяч автомобилей марки Lada 4х4.

«Причиной отзыва автомобилей является возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески», — говорится в сообщении Росстандарта.

Отмечается, что на транспортных средствах установят дополнительные хомуты крепления жгута и проверят целостность изоляции проводов. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июня 2017 года по сегодняшний день. С VIN-кодами можно ознакомиться на сайте Росстандарта.

Ранее сообщалось, что в России отзовут 11 тысяч автомобилей Audi из-за сбоя в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

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