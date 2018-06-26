Медведев назначил новых статс-секретаря Минкультуры и первого замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел назначения в двух министерствах. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале кабмина РФ.
Так, Анна Манилова назначена статс-секретарем — заместителем министра культуры Российской Федерации. Ранее она занимала пост замглавы ведомства.
Татьяна Яковлева стала первым заместителем министра здравоохранения. До этого она была замглавы Минздрава РФ.
Ранее сообщалось, что Медведев уволил первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова по собственному желанию.ОбществоВласть
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