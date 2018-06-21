Медведев уволил первого замминистра культуры России

Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов уволен по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министра РФ Дмитрий Медведев.

«Освободить Аристархова Владимира Владимировича от должности первого заместителя министра культуры Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.



Аристархов курировал в министерстве деятельность Департамента науки и образования, а также вопросы информатизации культуры.



До прихода в Минкульт Аристархов с 2007 по 2011 год был депутатом Московской областной думы, а в 2012—2013 годах был советником министра культуры и руководителем Департамента контроля и кадров Минкульта. В мае 2013 года Владимир Мединский назначил его своим первым заместителем.

Напомним, что в середине июня Медведев освободил от должности замминистра культуры Александра Журавского.