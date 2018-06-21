Новости общества

17:59 МСК
Новости раздела
Общество

Медведев уволил первого замминистра культуры России

16:16, 21.06.2018
Медведев уволил первого замминистра культуры России
Фото: скриншот видео youtube.com

Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов уволен по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министра РФ Дмитрий Медведев.

«Освободить Аристархова Владимира Владимировича от должности первого заместителя министра культуры Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Аристархов курировал в министерстве деятельность Департамента науки и образования, а также вопросы информатизации культуры.

До прихода в Минкульт Аристархов с 2007 по 2011 год был депутатом Московской областной думы, а в 2012—2013 годах был советником министра культуры и руководителем Департамента контроля и кадров Минкульта. В мае 2013 года Владимир Мединский назначил его своим первым заместителем.

Напомним, что в середине июня Медведев освободил от должности замминистра культуры Александра Журавского.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем