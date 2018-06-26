Соглашение о проведении Международных детских игр 2019 года в Уфе подписано

Мэр Уфы Ирек Ялалов и президент Комитета Международных детских игр Торстен Раш подписали соглашение. Игры 2019 года состоятся в столице Башкирии.

Они пройдут с 9 по 14 июля следующего года, сообщается на сайте администрации города.

Соревнования в рамках МДИ пройдут по девяти видам спорта: легкая атлетика, плавание, фехтование, греко-римская борьба, дзюдо, скалолазание, футбол, баскетбол 3х3 и пляжный волейбол.

Официальным лицом летних игр в Уфе станет олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

Делегация представителей Международных детских игр в лице президента комитета игр Торстена Раша и генерального секретаря комитета МДИ Ричарда Смита пробудет в столице Башкирии до 30 июня.