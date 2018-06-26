В Татарстане появятся халяльные лекарства и машинное масло

Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ в этом году может выдать свидетельства производителям лекарств, моющих средств и смазочных материалов.



«Сейчас компании, производящие непищевую продукцию, активно обращаются в орган сертификации. Это лекарства, моющие средства, дезинфицирующие средства, смазочные материалы. Такие заявки поступают, для нас это интересно. Думаю, в этом году ими будут получены сертификаты», — цитирует РБК главу комитета Марата Низамова.

Отмечается, что в ДУМ Татарстана обратилась компания-производитель, которая разработала дезинфицирующее средство, не противоречащее законам шариата. По словам начальника шариатского отдела комитета по стандарту «Халяль» Рустама Нургалеева, использование халяльных товаров важно во всех сферах.

«Для мусульманина непозволительно касаться свиных производных — кожи, жира. А современные технологии используют и спирт, который тоже запрещен, и свиные компоненты», — отметил Нургалеев.

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе РТ создали комиссию по проверке производителей, выпускающих продукцию халяль. Подробности — в материале «Реального времени».