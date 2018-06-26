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Меркель не приедет в Казань из-за плотного графика

13:51, 26.06.2018
Меркель не приедет в Казань из-за плотного графика
Фото: commons.wikimedia.org / Барвенковский

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что не поедет в среду в Казань на матч Германия — Южная Корея из-за плотного рабочего графика.

«В свете того, что идет парламентская рабочая неделя, завтра меня не будет в Казани, но я желаю сборной от всего сердца всего самого лучшего», — цитирует Меркель «Интерфакс-Поволжье».

Отмечается, что канцлер надеется на хороший исход игры для немецкой сборной.

Команды Германии и Южной Кореи уже прибыли в Казань. Игра между сборными состоится 27 июня, в 17.00, на стадионе «Казань Арена».

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