Меркель не приедет в Казань из-за плотного графика

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что не поедет в среду в Казань на матч Германия — Южная Корея из-за плотного рабочего графика.



«В свете того, что идет парламентская рабочая неделя, завтра меня не будет в Казани, но я желаю сборной от всего сердца всего самого лучшего», — цитирует Меркель «Интерфакс-Поволжье».

Отмечается, что канцлер надеется на хороший исход игры для немецкой сборной.

Команды Германии и Южной Кореи уже прибыли в Казань. Игра между сборными состоится 27 июня, в 17.00, на стадионе «Казань Арена».