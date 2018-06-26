Саратовская таможня обвинила иностранную компанию в неуплате 68 млн рублей

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований валютного законодательства о зачислении денежных средств в валюте РФ.

Одна из компаний осуществила экспортные поставки леса в ближнее зарубежье. Однако в рамках исполнения обязательств по данному контракту деньги за товар в размере порядка 68 млн рублей на территорию России не поступили, рассказали в пресс-службе саратовской таможни.

Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее татарстанская таможня передала музею незаконно ввезенные чучела крокодилов.