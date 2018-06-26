Саратовская таможня обвинила иностранную компанию в неуплате 68 млн рублей
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований валютного законодательства о зачислении денежных средств в валюте РФ.
Одна из компаний осуществила экспортные поставки леса в ближнее зарубежье. Однако в рамках исполнения обязательств по данному контракту деньги за товар в размере порядка 68 млн рублей на территорию России не поступили, рассказали в пресс-службе саратовской таможни.
Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее татарстанская таможня передала музею незаконно ввезенные чучела крокодилов.Общество
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