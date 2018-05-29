Татарстанская таможня передала музею незаконно ввезенные чучела крокодилов

Татарстанская таможня передала в дар Зоологическому музею Казанского федерального университета два чучела крокодилов. Оба чучела принадлежали к виду сиамского крокодила, вес одного составил 198 грамм, второго — 199,4 грамм.

Во время прохождения таможенного контроля эти чучела были обнаружены в багажах пассажиров из Вьетнама. Экспертиза показала, что животные входили в красную книгу, в связи с чем были конфискованы, сообщает пресс-служба таможни.

Напомним, в России за последние два года понизился интерес к рептилиям — крокодилов стали покупать реже.