Суд обязал Навального опровергнуть ролик о Михаиле Прохорове
Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Михаила Прохорова о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.
Навального обязали разместить на сайте ФБК опровержение ранее опубликованного видеоролика, в котором сообщалось о покупке бизнесменом виллы у бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, передает RNS.
Также суд постановил взыскать в пользу Прохорова 1 рубль в виде моральной компенсации.
Накануне Навальному продлили на год испытательный срок по делу «Кировлеса».ОбществоВласть
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