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Суд обязал Навального опровергнуть ролик о Михаиле Прохорове

12:25, 26.06.2018
Суд обязал Навального опровергнуть ролик о Михаиле Прохорове
Фото: commons.wikimedia.org / Dimа

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Михаила Прохорова о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.

Навального обязали разместить на сайте ФБК опровержение ранее опубликованного видеоролика, в котором сообщалось о покупке бизнесменом виллы у бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, передает RNS.

Также суд постановил взыскать в пользу Прохорова 1 рубль в виде моральной компенсации.

Накануне Навальному продлили на год испытательный срок по делу «Кировлеса».

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