Суд обязал Навального опровергнуть ролик о Михаиле Прохорове

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Михаила Прохорова о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.



Навального обязали разместить на сайте ФБК опровержение ранее опубликованного видеоролика, в котором сообщалось о покупке бизнесменом виллы у бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, передает RNS.

Также суд постановил взыскать в пользу Прохорова 1 рубль в виде моральной компенсации.

Накануне Навальному продлили на год испытательный срок по делу «Кировлеса».